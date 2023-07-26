الحوار الوطني يعلن جدول أعمال الأسبوع الخامس.. يشمل المحليات والحقوق السياسية

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء استكمال الجلسات النقاشية، الأحد المقبل، وجدول جلسات الأسبوع الخامس للحوار، بعد انعقاد جلسات الحوار في 4 أسابيع ماضية، حيث يتم مناقشة المحاور الثلاثة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، على مدار الأسبوع المقبل.

جدول أعمال المحور السياسي

وذكرت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها، اليوم، أنّ الجلسات ستشهد مناقشة المحور السياسي الأحد المقبل،، وسيتم مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي سيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية ضمن أعمال لجنة المحليات على مدار جلستين، على أن يتم مناقشة حل تحصينات العمل النقابي العمالي ضمن أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

ويُناقش المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 1 أغسطس، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص ضمن أعمال لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين على التوازي، إضافة إلى مناقشة، الدين العام والإشكاليات والحلول، على مدار جلستين.

جدول أعمال المحور المجتمعي

وأوضحت إدار الحوار الوطني، أنّه سيتم مناقشة المحور المجتمعي الخميس 3 أغسطس، ومناقشة مشكلات ما بعد الطلاق ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي على مدار جلستين، ومناقشة الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول «سينما - دراما - مسرح - موسيقى» ضمن أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين.