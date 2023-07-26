عضو أمناء «الحوار الوطني»: حريصون على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللجان المتخصصة جاءت بعد اجتماعات مجلس الأمناء لمناقشة ما تم الوصول إليه خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأمور التي تتعلق بإقامة ورش عمل لكل لجنة بحضور ممثلي من اللجان والخبراء والمتخصصين، وهذا ما تم خلال لجنة الجلسات التخصصية بالمحور السياسي للحوار الوطني لصياغة مقترحات وتوصيات قانون النظام الانتخابي، ولجنة الصحة بالمحور المجتمعي.

توصيات قابلة للتنفيذ

وأضاف «عبد القوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوصيات التي ننتظر الخروج بها من الجلسات التخصصية لابد أن تكون قابلة للتنفيذ من حيث تكلفتها أو وجود كيان ينفذها، لذلك لابد أن تدرس هذه التوصيات بعناية من قبل الخبراء المختصين في المجالات قبل رفعها من قبل مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية.

مناقشة 60 قضية على مدار 50 جلسة

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات الفعلية للحوار الوطني ستستأنف الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة باقي القضايا في المحاور الثلاث السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بعد الانتهاء من مناقشة 60 قضية على مدار 50 جلسة عقدت على مدار 4 أسابيع.