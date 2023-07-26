نائب: جلسات الحوار الوطني كشفت عن ثراء الحياة السياسية والمناخ الديمقراطي

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن حالة الثراء التي شهدتها نقاشات الجلسات الفعلية للحوار الوطني، نتج عنها اختلاف صحي في الآراء حول القضايا المطروحة، موضحا التنوع في الآراء يثري الحياة السياسية ويدعم المناخ الديمقراطي.

وأضاف السادات، في تصريحات عنه اليوم، أنّ انطلاق الجلسات المتخصصة لصياغة التوصيات النهائية في الحوار الوطني، تؤكد جدية مسار الحوار الديمقراطي، من خلال صياغة توصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومتماشية مع الدستور، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من أصحاب الخبرة والمتخصصين في مناقشات الصياغة.

واوضح عضو مجلس النواب، أنّ انطلاق الجلسات التخصصية بالحوار الوطني بالتزامن مع الجلسات الفعلية، يعطي ثقة للأطراف المشاركين في الحوار الوطني بشأن جديته ومصداقية جميع الأطراف المشاركة في التوصل إلى مخرجات ومقترحات تكون أساسا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي المرجو من الحوار.

ووجّه السادات، الشكر لإدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء والأمانة الفنية والمقررين العموم ومقرري اللجان ومساعديهم، على جهودهم لإنجاح الحوار، والوصول به إلى مساره الصحيح المرجو تحقيقه، والذي يعوّل عليه المصريون الخروج بحلول لكل تحديات المرحلة الراهنة.