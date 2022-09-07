القابضة للمياه: أنشطة صيفية للطلبة ضمن الحملة القومية لترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار الشركات التابعة بالمحافظات في تفعيل الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، في إطار اهتمام الدولة بقضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردها المائية، ورفع وعي المواطن المصري بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية بمدرسة السعدية البحرية الإعدادية

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، قيام إدارة التوعية بالشركة القابضة تنفيذا لتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفريق التوعية بشركة مياه دمياط بتنفيذ أنشطة تفاعلية ثقافية وتوعوية بمدرسة السعدية البحرية الإعدادية ضمن الأنشطة الصيفية للطلبة لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه وإنجازات الدولة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب

وقال العميد مهندس خالد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن فعاليات الحملة شملت تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية، بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وكيفية الإبلاغ عن الأعطال بصورة مبسطة، من خلال نشاط تفاعلي يشارك به الطفل باستخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى في الرسم، والتلوين وغيرها.

تحقيق انتشار أكبر للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لفئات المجتمع

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أن الشركة تعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقا من حرص الشركة على المشاركة في مجالات التنمية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة الهدف منها تحقيق انتشار أكبر للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه لكافة فئات المجتمع، والتعريف بحجم الاستثمارات الضخمة للمشروعات المنفذة خاصة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وكيفية الحفاظ على تلك المشروعات القومية العملاقة.