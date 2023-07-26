«زراعة المنوفية»: التعديات على الأراضي الزراعية خط أحمر ولا تهاون مع المخالفين

تكثف مديرية الزراعة والأجهزة التنفيذية والأمنية ومجالس المدن جهودها للتعامل الفوري وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية علي مستوى جميع المراكز، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، فيما وجه محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع هذه الحالات ومنع التعديات وتحرير محاضر فورية وإزالتها.

إزالة فورية للتعديات علي الأراضي الزراعية

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أن التعديات علس الأراضي الزراعية خط أحمر ويتم التعامل الفوري معها بالإزالة وتحرير محضر بها، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانونية وهي من الجرائم المخلة بالشرف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المخالفات التي يتم رصدها من مديرية الزراعة أو مجالس المدن يتم التعامل معها مباشرة، مشيرا إلى أن التعديات انخفضت في الفترة الأخيرة.

الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في جميع المحافظات

وأوضح «التركاوي»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بإزالة التعديات على الأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في جميع المحافظات، وذلك لتطبيق استراتيجية مصر في تقليل الفاتورة الاستيرادية والتوسعة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفق توجهيات وزارة الزراعة للحفاظ على الرقعة الزراعية.