انطلاق فعاليات معسكر الدعوة الإلكترونية الثاني بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المعسكر الثاني للدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 50 عضوًا من مسؤولي الدعوة الإلكترونية من مختلف المديريات، بحضور سلامة محمود عبدالرازق مدير مديرية أوقاف الاسكندرية، ونور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومحمد عسكر مدير إدارة الدعوة الإلكترونية.

استخدام التكنولوجيا في الدعوة الإلكترونية

وفي كلمته، أكد الشيخ نور الدين قناوي، أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال وأعظمها، وهي نعمة من الله علينا، حيث قال سبحانه: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة اليوم بلغت درجة كبيرة من التقدم، وهي تُستخدم لأغراض متعددة.

واضاف، أن الوسائل الحديثة التي يمكن استخدامها في الدعوة كثيرة ومتعددة، وينبغي عدم الاقتصار على بعضها دون الآخر، وذلك بهدف تعميم الدعوة عن طريق كل الوسائل المتاحة، حتى ينتشر الخير وتعم الفائدة، مختتمًا حديثه بأن وزارة الأوقاف اتخذت الدعوة الإلكترونية هدفًا استراتيجيًّا لنجاح الدعوة، ومنبرًا للتصدي للأفكار الهدامة.

مواكبة تطورات العصر

وأكد الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، أن وزارة الأوقاف أصبح لها دور ريادي في مجال الدعوة ونشرها عبر الوسائل الحديثة، مشيرًا إلى أن نجاح الداعية يتوقف على إخلاص النية في أداء رسالته، وأن يأخذ بألباب سامعيه و استدراجه اللبق لأفهامهم بما استطاع بالفهم الصحيح، والحجة الظاهرة، مع مراعاة مقتضى الحال، وأن يكون شغله الشاغل التطوير من نفسه، واستخدام الوسائل الحديثة لمواكبة تطورات العصر، والوصل بفكره الوسطي لجميع الفئات، مختتما حديثه بأن واجب الوقت أن نملأ الفضاء الإلكتروني بكل ما هو نافع للتصدي لأصحاب الأفكار المتشددة، والجماعات المتطرفة.