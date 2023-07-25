«الأوقاف» تنظم احتفالية لكبار المبتهلين في الحسين السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين السبت المقبل عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني، ومن المقرر أن تقام الأمسية بحضور المبتهلين: محمد عبد القادر أبو سريع، أحمد مقلد، حسين السويفي، محمد عبدالحميد جاد، عبد الله بدران، مصطفى الشجري، أحمد راشد، محمد عادل الأعسر، محمود صوفي، وزياد عادل.

وذكرت وزارة الأوقاف أنّ الأمسية الابتهالية يتم تنظيمها تحت إشراف فني للشيخ السيد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام شؤون القرآن الكريم.