أحدث مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة: حفل لـ إسعاد يونس وفرقة أيامنا الحلوة

سلطت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، الضوء على أجدد الأحداث القائمة في مدينة العلمين الجديدة ومهرجانها الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

الثنائي نانسي عجرم وراغب علامة في حفل غنائي

قالت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات«dmc »، إن هناك عدة حفلات غنائية خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين، أشهرها حفل الثنائي راغب علامة ونانسي عجرم يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى وجود العديد من الجماهير المصرية والعربية فضلا عن جنسيات أوربية جاؤوا إلى المدينة لحضور الحفل.

إسعاد يونس بإحدى حفلات العلمين الجديدة

أضافت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، أن هناك حفل يعد بمثابة مفاجئة للجماهير، وهو حفل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس وفرقة أيامنا الحلوة، والمقرر له يوم السبت المقبل، إضافة لعرض عالمى للساحر كريس.

إنطلاق رياضة البادل الدولية بعطلة نهاية الأسبوع

تابعت مراسلة برنامج «السفيرة عزيزة»، أن عدد التذاكر الخاصة بالحفلات الغنائية تم بيعها، وبخلاف تلك الحفلات هناك مشروع لرياضة «البادل الدولية»، بها 100 لاعب من أقوى لاعبين التنس في العالم، لذلك تعتبر عطلة نهاية الأسبوع تلك مختلفة من جميع النواحى.

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.