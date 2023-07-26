دراسة فنية لاستغلال واجهات العقارات والأسطح في الإعلانات ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، بتقديم دراسة فنية بالتنسيق بين التخطيط العمراني وقطاع الطرق والمرور ولجنة التنسيق الحضاري، للاستغلال الأمثل لبعض المناطق الحيوية داخل مدينة بني سويف، لوضع الإعلانات بها وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

جاء ذلك خلال ترأس محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة في مجال تحسين وزيادة إيرادات وعوائد الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورد الحيوي المهم لتعظيم موارد المحافظة.

وعلى هامش الاجتماع جرى عرض دراسة فنية لاستغلال واجهات العقارات والأسطح، حيث جرى التنسيق مع المختصين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والمرور على كل الشوارع الرئيسية، وحصر العقارات التي يمكن الاستفادة منها سواء على جوانب العقارات أو الأسطح، وتحديد مساحة كل جانب أو واجهة وعدد الطوابق والمساحات التي الاستفادة منها إعلانيا بجانب العقارات التي تحتاج إلى تشطيب لأي من جوانبها، بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة العاصمة.

طرح بعض المواقع بمدينة بني سويف للإعلانات

وعرضت الأمانة الفنية عدداً من المقترحات لطرح بعض المواقع بمدينة بني سويف للإعلانات، بجانب عدة طلبات من بعض شركات الدعاية والإعلان وبعض الجهات، وكذلك إعداد كراسة الشروط طبقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة والمزايدات العلنية اللازمة.