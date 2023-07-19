محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من مجمع مواقف السيارات بمحور عدلي منصور

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المسؤولين بمتابعة تنفيذ مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور، بتكثيف العمل وبذل قصاري الجهد لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، موضحا أن المشروع يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، سير العمل بالمشروع، بحضور المهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية

وتجول المحافظ داخل مكونات المشروع، الذي يتم إنشاؤه على أكثر من 22 ألف متر، ويتكون من موقفين، الأول موقف المحافظات، ويشمل ساحة انتظار بمساحة 13 ألف متر، وطاقة استيعابية 445 سيارة ، و2 منطقة خدمي /إداري على مساحة 2600 متر تضم مسجد رجال وآخر للسيدات، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة، غرفة صراف آلي، محلات تجارية بعدد 17 محل، و14 كشك تحصيل، ونفق مشاة أسفل مطلع المحور.

كما يضم المجمع «موقف» للمراكز، يتكون من ساحة انتظار على مساحة 5500 متر تستوعب 150 سيارة، ومجمع خدمي وإداري على مساحة 2600 متر تشتمل على 7 محلات تجارية و2 كشك تحصيل وخدمات وحمامات.