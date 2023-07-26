10 نصائح لحماية البيئة البحرية.. ابتعد عن استخدام الأكياس البلاستيكية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن الشواطئ البحرية تعد من أكثر الأماكن جاذبيةً للزوار خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يجعلها من أكثر الأماكن المُعرَّضة للتلوث، وبالتالي تتسبب النفايات في الإضرار بالبيئة البحرية بشكل بالغ.

وأضاف مركز المعلومات على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن التقديرات تشير إلى أن النفايات البلاستيكية وحدها تتسبب في نفوق نحو 100 مليون كائن بحري سنويًّا، لذا فإن الحفاظ على الشواطئ من التلوث، وحماية البيئة البحرية يُعد ضرورة لاستدامة تلك الشواطئ واستمرار الاستمتاع بها، وهو ما يتطلب أن يكون الشاطئ نظيفًا وصحيًّا وآمنًا.

نصائح الوزراء للحفاظ على الشواطىء

ووجه معلومات الوزراء مجموعة من النصائح لكيفية الحفاظ على الشواطئ والبيئة البحرية من التلوث، والاهتمام والتخطيط للطُرق كلها التي تُبقي الشاطئ جميلًا ونظيفًا وممتعًاوتمثلت فيما يلي:

1- احرص على إحضار كيس للنفايات عند ذهابك للشاطئ لتضع به النفايات.

2- تجنب إلقاء أي نفايات على الشاطئ أو في البحر، وانصح الآخرين بذلك.

3- الابتعاد عن استخدام الأكياس البلاستيكية، واستبدالها بالأكياس القابلة لإعادة التدوير والاستخدام.

4- إحضار أطعمة مُعبئة بعبوات أو أطباق يُعاد استخدامها.

5- استبدل زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بزجاجات يُعاد استخدامها.

6- ساهم في فصل النفايات حسب نوعيتها من خلال الصناديق المخصصة (كلما كان ممكنًا) .

7- شارك في الحملات التطوعية لتنظيف الشواطئ وشجع الآخرين.

8- إذا رأيت نفايات بلاستيكية على الشاطئ ساعد في التخلّص منها بطريقة آمنة.

تحذير من خطورة كريم يقي من الشمس على الشعاب المرجانية

9- استخدم نوعا آمنا من كريمات الوقاية من الشمس التي لا تضر بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية.

10- تجنَّب التدخين على الشاطئ أو إلقاء بقايا السجائر فهي أحد أخطر الملوثات على الشواطئ.