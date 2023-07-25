أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الشريف، بعد إعلانها رسميا من قبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، واعتمادها من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإبلاغ الأوائل بالنتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

وفيما يخص الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، أكد القطاع أنّه يجب على الطالب الدخول إلى موقع بوابة الأزهر، من خلال الرابط هنا، واختيار خدمات الأزهر الشريف لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، والضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بعد تفعيلها عقب إعلان ظهور النتيجة على بوابة الأزهر، ثم يدخل الطالب رقم الجلوس، ويضغط على عرض النتيجة وسيتم تحميلها على الفور.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أنّ أعمال رصد ومراجعة الدرجات واستخراج الناجح والراسب ومتابعة شيت الرصد في الكنترول، تجري الآن على قدم وساق على مدار اليوم، للتأكد من صحة أعمال التصحيح والدرجات التي حصل عليها كل طالب، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.