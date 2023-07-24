نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. تظهر خلال أيام قليلة

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أن أعمال رصد ومراجعة الدرجات واستخراج الناجح والراسب ومتابعة شيت الرصد في الكنترول، تجري الآن على قدم وساق على مدار اليوم، للتأكد من صحة أعمال التصحيح والدرجات التي حصل عليها كل طالب، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال الكنترول مهمة وتجري بدقة عالية لحصول كل طالب على حقه، مؤكدة أنّ إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيكون فور الانتهاء من أعمال الكنترول خلال أيام قليلة، واعتمادها من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، واتصاله بأوائل الثانوية الأزهرية، ثم تعلن النتيجة رسميًا في اليوم التالي، وتُتاح بعدها مباشرة للطلاب عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.

تحري العدالة والدقة في التقديرات

وأشارت المصادر إلى أنّ أعمال المراجعة، يجري فيها التزام المصححين ومقدري الدرجات، بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من السؤال، وتحري الدقة والعدالة في التقدير، والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وأن تكون نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عادلة للجميع.

وسبق وأنّ وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، بضرورة إعطاء الطلاب حقهم دون زيادة أو نقص، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية.

وكان وكيل الأزهر الشريف، قد زف بشرى للطلاب، بأن نتائج تصحيح العينات العشوائية هذا العام في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، تشير إلى أنّ نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي، مؤكدا أنّ الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في معظم المواد، مشيدا بالتزامهم واعتمادهم على أنفسهم.