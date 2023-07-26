رئيس وزراء أستراليا السابق: استعمار بريطانيا «أسعد حدث في تاريخ بلادي»

خرج جون هوارد، رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق، بتصريح مثير للجدل عن الاستعمار البريطاني لبلاده، والذي وصفه بأنه «أسعد حدث» تشهده أستراليا، على حد وصفه.

جاء هذا التصريح من جانب رئيس الوزراء الأسترالي السابق، قبل إجراء استفتاء تاريخي العام الجاري، من أجل الاعتراف بالسكان الأصليين، وإذا نجح ذلك فإن الدستور في البلاد سيتغير من أجل إعطاء مساحة أكبر لإبداء الرأي في القوانين والسياسات المختلفة.

هوارد: الاستعمار كان أمراً حتمياً

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن رئيس الوزراء الأسبق وصف الاستعمار بأنه «أمر حتمي»، وتابع بقوله: «لدي وجهة نظر مفادها أن أكثر شيء جيد حدث لهذا البلد، هو استعمار البريطانيين له، لا يعني ذلك أنهم كانوا مثاليين بأي حال من الأحوال، لكنهم كانوا مستعمرين أكثر نجاحاً وإفادة، مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى بدون شك».

أهمية الاستفتاء للسكان الأصليين

التصويت المزمع في الاستفتاء التاريخي، أعلن عنه رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، مطلع عام 2023 الجاري، ليكون أول استفتاء في أستراليا منذ عام 1999، وإذا نجح الأمر فإنه سيمثل تطوراً في المستوى التعليمي والصحي للسكان الأصليين، الذين يعانون من تردي الخدمات الصحية، وتراجع معدلات العمر.

موقف «هوارد» من السكان الأصليين

ويُعد رئيس الوزراء الأسبق، جون هوارد، الذي أثنى على الاستعمار البريطاني لبلاده، أحد الشخصيات المحافظة، ويعارض التصويت بالاعتراف بحقوق السكان الأصليين في البلاد، وعملت حكومته على إضعاف حقوقهم، كما أنه يرفض الاعتذار عن المساس بحقوق السكان الأصليين، الذين تعرضوا للظلم على يد الحكومات الأسترالية، حتى منتصف ستينيات القرن الماضي وفي فترات أخرى لاحقة.