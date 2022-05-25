فرانك هارتمان: الجامعة الألمانية حققت أهدافا متميزة على المستوى التعليمي

قال السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، إنه فور اعتمادي كسفير ألمانيا وتسلمي مهام العمل قمت بزيارة الجامعة واطلعت على التطور الكبير الذي تشهده الجامعة بمختلف المستويات، موضحا أن الجامعة حققت رؤية كبيرة وأهدافا متميزة في المستوى التعليمي، إذ تعتبر الجامعة الألمانية بالقاهرة الأفضل جودة وعابرة للحدود عالميا.

السفير الألماني: الجامعة تقدم تعليما يتميز بالجودة والصفوة

وأضاف «هارتمان» في كلمته خلال الاحتفال بمرور 20 عاما على إنشاء الجامعة الألمانية أنها تقدم تعليما يتميز بالجودة والصفوة من خلال الإدارة والأساتذة ونظام التعليم الألماني الذي تقوم عليه الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة جلبت تقاليد التعليم الألماني إلى مصر، وأتاحت التعليم لكافة الطلاب دون تمييز أو تفرقة، بالإضافة إلى دعم 60% من طلاب الجامعة بمنح دراسية.

وأضاف أن اختيار الجامعة للطلاب متميز جدا، إذ جرى اختيار الكفاءات من الطلاب، مؤكدا أن احتفالات الجامعة تتزامن مع احتفالات الصداقة المصرية الألمانية بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الألمانية الاقتصادية بمختلف المجالات، وللجامعة الألمانية دور مهم في هذا الشأن.

احتفالات الجامعة الألمانية بمرور 20 عاما على إنشائها

وأشار «فرانك» إلى أن الجامعة الألمانية تمثل أحد أركان العلاقات والصداقة مع دولة ألمانيا، ولها قصة نجاح كبيرة، موجها حديثه لطلاب الجامعة: «أنتم مستقبل مصر ورمز العلاقات القوية بين مصر وألمانيا».

وشارك في احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها، كل من الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط، وبمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين.