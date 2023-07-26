جامعة زويل تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مساري العلوم والهندسة

نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعتها في مسار العلوم والهندسة للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بمقر المدينة بحضور الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلسي الأمناء والإدارة، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وشركاء النجاح من مسئولي البنوك المصرية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمين لطلاب الجامعة وحرصت المدينة على تكريمهم نظرا لدورهم الكبير في دعم المدينة وطلابها المتفوقين في إطار شراكة استراتيجية تعكس أهمية الدور المجتمعي الكبير لهذة المؤسسات الوطنية.

تخرج الدفعة الخامسة من كلية الهندسة

وأعلن دكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل تخرج الطلاب رسميًا وسط أجواء يغمرها الفرح والسرور والفخر، إذ يعد هذا الإعلان بمثابة تتويج لتخرج الدفعة الخامسة من كلية الهندسة و الدفعة السادسة من كلية العلوم.

وأعرب عبدربه خلال كلمته فى الحفل عن بالغ فخره واعتزازه بتخرج جيل جديد من الطلاب و بدء انخراطهم فى الحياة العملية ليبدأوا مسيرة نجاح جديدة ومميزة يقدموا من خلالها مزيد من الإنجازات التى تسهم فى النهضة العلمية التى تخدم بلادنا الحبيبة كل فى مجاله.

وأشار إلى أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حققت على مدار السنوات السابقة العديد من الإنجازات التي تنوعت بين حصول الجامعة على الاعتمادالدولي ABET وكذلك حصولها التنصيف الأول في مصر و العاشر عربيا للجامعات وفق تقييم Times Higher Education

إطلاق كلية إدارة الأعمال

وأشار إلى أن مدينة زويل ستشهد إطلاق كلية جديدة وهى كلية إدارة الأعمال والتي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات أجنبية لتنطلق الدراسة بها سبتمبر المقبل، حيث تتبني المدينة فلسفة تعتمد استراتيجتها العلمية على ربط الجهود العلمية والمعملية بالواقع العملي وذلك لتكون واحدة من منابر العلم التي تدعم وتحث على الاقتصاد القائم على المعرفة knowledge Based Economy، فيتم تحويل الابتكار القائم على البحث العلمي إلى مشاريع اقتصادية عبر براءات الاختراع وغيرها من أشكال الملكية الفكرية بما يسهم في زيادة مشاريع رواد الأعمال.