اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة السويس، وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس المتقدمة للطلاب والطالبات، وكذلك درجات القبول بالتعليم الفني نظام ثلاث سنوات «صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج».

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة السويس

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة السويس، يحدد وجهة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بالمرحلة الثانوية، حيث يفضل الكثيرون من أبناء السويس الالتحاق بالتعليم الفني، كطريق أسهل في الوصول لبعض التخصصات في الكليات من الثانوية العامة

تنسيق المدارس الصناعية 145 درجة والتجاري 140

اعتمد اللواء عيد المجيد صقر محافظ السويس، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 بالسويس، حيث جاءت درجات القبول بمدارس التعليم «الصناعي » نظام 3 سنوات عام 145 درجة والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات مهني141.5 درجة ودرجات القبول بالمدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات 155 درجة، والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات مهني 140 درجة كبار السن، ومدرسة كبريت التجارية المشتركة 140 درجة مدارس القطاع الريفي والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات عام 140درجة صغار السن.

ويبدأ تنسيق القبول بالمدارس الفنية المتقدمة الصناعية للعام الدراسي 2023-2024 من مجموع 220 درجة بنات كحد أدني، ويتم اختيار عدد 100 طالبة من أعلى مجموع والمتقدمة الصناعية مجموع 190 درجة حد أدنى للبنين والمتقدمة التجارية من 185 درجة.

كما أن تنسيق القبول بالمدرسة المتقدمة الفندقية يبدأ من 170 درجة، ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب، أما التعليم المزدوج فالقبول يبدأ من 160 درجة كحد أدنى والقبول عن طريق المقابلة.