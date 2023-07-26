بوتين يلتقي السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على هامش قمة سان بطرسبرج

أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء، قبل بدء أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية لعام 2023، والتي تنطلق غداً الخميس، وتستمر على مدار يومين، في مدينة سان بطرسبرج.

وكشف مساعد الرئيس الروسي عن بوتين سوف يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد.

لقاءات سابقة في قمة 2019

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن الرئيس بوتين سبق والتقى الرئيس السيسي خلال القمة الروسية الأفريقية الأولى، التي عُقدت في منتجع «سوتشي» عام 2019، كما أشارت إلى أن الرئيس بوتين سيجري مباحثات مع رئيسة مصرف «بريكس» للتنمية، رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف، المنتخبة في مارس الماضي، في مدينة شنجهاي الصينية.

بوتين يلتقى عدداً من القادة الأفارقة

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية، عدداً من رؤساء الدول المشاركة في المبادرة الأفريقية لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على مأدبة غداء، وتشمل كلاً من جنوب أفريقيا، وجزر القمر، والكونغو، ومصر، والسنغال، وزامبيا، وأوغندا، كما يحضر عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري للقوات البحرية الروسية، يوم الأحد 30 يوليو.

محاور كلمة بوتين أمام القمة

وكشفت وسائل إعلام ومصادر روسية أن الرئيس بوتين سيركز في كلمته أمام القمة الروسية الأفريقية، على تقييم العلاقات الدولية المعاصرة، والدعوة إلى بلورة نظام عالمي جديد، مبني على تعدد الأقطاب، ومساواة كافة الدول المستقلة.