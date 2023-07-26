تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات طفيفة في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، خاصةً في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في السوق المصرية، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات منتصف اليوم الأربعاء، بحسب آخر تحديث للأسعار في بيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بمنتصف التعاملات اليوم، ووصل إلى 2463 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2469 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات اليوم، حيث سجل 2155 جنيهاً للشراء، بعدما سجل في التعاملات الصباحية 2160 جنيهاً للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1847 جنيهاً للشراء، بعدما سجل صباحاً 1851 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم بمنتصف التعاملات 2258 جنيهاً للشراء، بعدما سجل صباحاً 2263 جنيهاً للشراء، دون احتساب سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

كما انخفض سعر الجنيه الذهب بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل 17240 جنيهاً للشراء، بعدما سجل 17280 جنيهاً للشراء في التعاملات الصباحية.