«جولد بيليون»: سوق الذهب المحلي في مصر يترقب قرارات «الفيدرالي الأمريكي»

ذكرت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، أنّ أسعار الذهب المحلي تشهد تذبذبا خلال الفترة الحالية حيث يتزايد الترقب في الأسواق لما سيصدر اليوم عن البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضافت أنّ الشهادات الدولارية الجديدة التي أصدرتها البنوك، ستؤثر على حركة الأسواق، حيث يُتوقع أن تؤدي إلى خفض سعر الذهب، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم 2160 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيه.

أسباب تحركات أسعار الذهب

وأشارت إلى أنّ التحركات المستقرة لأسعار الذهب المحلي خلال هذه الفترة ناتجة عن استقرار العوامل المستخدمة في تسعير الذهب بمصر.

ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

ومن ناحية أخرى، تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك الفيدرالي اليوم، وتأثير ذلك على سعر الذهب العالمي، وما إذا كان سيعمل على تحريك السوق المحلي الذي شهد استقرار دام لأكثر من 3 أسابيع.

من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أمس، طرح شهادات دولارية بأجل 3 سنوات بنسبة عائد 7% يصرف بالدولار كل 3 أشهر، وبنسبة 9% تصرف مقدما عن الثلاث سنوات بالجنيه المصري.