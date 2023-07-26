ارتفاع أسعار الذهب العالمية.. والسوق يترقب قرارات «الفيدرالي» بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير مقارنة بالانخفاضات التي عانت منها، لكن هذه الارتفاعات ظلت داخل نطاق ضيق اليوم، حيث أحجم المتعاملون في البورصات العالمية عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وفق رويترز.

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع بنسبة 0.3% لتسجل 1969.51 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1971 دولارا.

وقال عدد من المحللون في العديد من الشركات والبنوك الاستثمارية العالمية، إنّ هناك تطلع للأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبير في أي تحرك لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام أي زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر.

وأشار المحللون إلى أنّ الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائدا، وإذا ارتفعت أسعار الفائدة ستنخفض أسعار الذهب.

قرار الفيدرالي الأمريكي

وتترقب الأسواق والبنوك المركزية حول العالم، قرار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمقرر صدوره اليوم، سواء باستمرار التثبيت أو برفع الفائدة مع توقعات الفترة المقبلة.