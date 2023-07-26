سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

استقرت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء، حسب ما أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار صرف العملات الأجنبيه.

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.24 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.22 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي فى البنك التجاري الدولي CIB

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.25 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 8.18 جنيه للشراء.