استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك، حيث سجل 8.24 جنيه بالنسبة للسعر الأعلى للشراء، فيما يبلغ الأقل بيعا 8.25 جنيه، حسب ما كشفت المواقع الرسمية للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- كما يسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع يبلغ 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- وعن سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية يبلغ 8.25 جنيه للبيع والشراء يسجل 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

- وأعلن البنك التجاري الدولي «CIB» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء حيث يسجل 8.19 جنيه بالنسبة للشراء أما البيع 8.25 جنيه.