موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. «باقي ساعات»

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، كشف عنه الأزهر الشريف في بيان له منذ قليل، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أجرى اليوم، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية في الشعبتين العلمية والأدبية لتفوقهم، معربا عن خالص تقديره لأسر الطلاب لما قدموه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وعن موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، قال الأزهر، إنه من المقرر، أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفي إطار الحديث عن موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر، والدخول على الرابط المخصص للنتيجة من هنــــا، فور ظهورها.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وفي السياق نفسه، أعلن الأزهر أسماء الطلاب الأوائل وهم: أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، عصام هلال الحريري، ثراء سمير الرشيدي، حبيبة حمدي عبدالرحمن، ندى حسين السعودي، ياسمين عبدالفتاح النجار، بلال محمد جمعة، أحمد مقتدى صابر، أية محمد عجور، منة الله محمد أحمد.