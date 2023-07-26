يترقب الآلاف الطلاب نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة قنا، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان الأزهر الشريف اعتماد النتيجة، غداً الخميس، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة قنا

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية محافظة قنا الاطلاع علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة قنا، فور الإعلان عنها واعتمادها غداً الخميس من قبل الأزهر الشريف، وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــا.

كما يمكن للطلاب الناجحين الحصول على نتيجة الشهادة الأزهرية 2023 من خلال المعاهد التي ينتمون إليها من خلال كشوف النجاح الورقية.

الأزهر يعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية

ويعقد الأزهر الشريف غداً الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، مؤتمراً صحفياً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

ومن المقرر أن يُنظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرةً على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، (العلمي والأدبي وأدبي كفيف)، ونسب النجاح العامة، والنجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.