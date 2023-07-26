أستاذ علوم سياسية للقاهرة الإخبارية: موسكو وواشنطن طرفا التفاوض بالأزمة الأوكرانية

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع ليس بين روسيا وأوكرانيا، لكنه بين روسيا والمنظومة الغربية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر أن أوكرانيا مجرد أداة من أدوات هذا الصراع.

وأضاف «قناة»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» بدأ في عسكرة أوكرانيا بعد الصورة البرتقالية، حتى اتفاقية ميسك، باعتراف المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، كان هدفها منح أوكرانيا وقت للاستعداد للحرب.

بنى تحتية عسكرية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أوكرانيا لديها بنى تحتية عسكرية أكثر من بولندا ودول أخرى، ودعت الولايات المتحدة أوكرانيا وجورجيا للدخول في حلف الناتو، إيذانا ببدء استنزاف روسيا، فالهدف ليس فقط تفكيك الاتحاد السوفييتي، لكن تفكيك روسيا.

مبادرة روسية وقرار أمريكي

ولفت «قناة» إلى أن المفاوضات لن تكون بين روسيا وأوكرانيا، بل هي بين روسيا وأمريكا، وحين تقدم أي دولة مبادرة، أو تقدم روسيا مبادرة، يخرج القرار بالقبول أو الرفض من أمريكا وبريطانيا وليس من كييف.