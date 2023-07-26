سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، استقراراً ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية، في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 102.51 جنيه للبيع، و100.27 جنيه للشراء، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب ما كشفت عنه البنوك على مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات 100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات 99.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات 102.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات 100.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في بنك القاهرة 100.86 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في بنك الإسكندرية 100.92 للبيع، و97.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12.22 ريال سعودي.