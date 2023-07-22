شهد الدينار الكويتي حالة من الاستقرار في الأسعار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.67 جنيه للبيع، و99.74 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 22-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت.. 100.67 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.67 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك القاهرة 100.99 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك الإسكندرية: 100.99 للبيع، و97.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

- سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 12.23 ريال سعودي.