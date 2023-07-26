قبل ما تنزل الإجازة.. اعرف سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية استقرارا ملحوظا، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 100.53 جنيه للبيع، و99.60 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-7-2023 خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، حسب ما أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية، خاصة حتى يعلم المصريين المغتربين في الدول العربية لأسعار العملة الخاصة بهم قبل الإجازة الصيفية لتحديد المبالغ التي يحتاجون إليها.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية 100.53 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم م الأربعاء في التعاملات الصباحية 99.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية 100.60 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات 100.27 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سعر الدينار الكويتي اليوم ليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية في بنك القاهرة 100.86 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي ليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية في بنك الإسكندرية 100.92 للبيع، و97.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية 3.26 دولار.