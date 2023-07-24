شهد سعر الدينار الكويتي استقرارا اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، بعد إجازة استمرت 4 أيام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 2023 وعيد ثورة 23 يوليو، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 100.51 جنيه للشراء و100.89 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنك الأهلي المصري 100.63 جنيه للبيع، و99.58 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-7-2023 في البنك المركزي المصري 100.51 جنيه للشراء و100.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-7-2023 في بنك مصر 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم اليوم الاثنين 24-7-2023 في بنك الإسكندرية، سجل 100.96 للبيع، و97.19 جنيه للشراء.