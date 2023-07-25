شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية بنهاية التعاملات استقراراً ملحوظاً، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 100.94 جنيه للبيع، و99.58 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب ما أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات 100.94 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات 99.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات 100.94 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات 100.26 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات في بنك القاهرة 100.81 جنيه للبيع، و100.40 جنيه للشراء.

- سعر الدينار الكويتي الثلاثاء بنهاية التعاملات في بنك الإسكندرية 100.81 للبيع، و97.19 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12.22 ريال سعودي.