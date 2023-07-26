رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ندب أحمد إبراهيم وكيلا لوزارة التموين بالإسكندرية

كتب:

وفاء الصعيدي
10:11 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

أجرى الدكتور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تغييرات بين مديريتي التموين بالجيزة والإسكندرية.

وقرر الوزير ندب أحمد إبراهيم محمد كامل، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، من المستوى الوظيفي العالي بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية.

ندب على نفس المستوى الوظيفي

وشمل قرار وزير التموين، أن يتم الندب على ذات المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية، وذلك لمدة عام، فضلا عن منح المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

كما شمل قرار الدكتور علي المصيلحي، إلغاء القرار رقم 84 لسنة 2023 والمتضمن ندب أحمد إبراهيم محمد كامل للعمل بديوان عام وزارة التموين.

وجاء نص قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 42 لسنة 1979، كالتالي:

اقرأ المزيد:

وزير التموين يوجه المديريات بالتعاون مع النواب لحل مشكلات المواطنين

وزير التموين: رغيف العيش لن يتأثر بارتفاع أسعار القمح عالميا

تعليمات من وزير التموين بتحرير محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية

عاجل.. وزير التموين يقرر غلق موسم توريد القمح 2023
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.