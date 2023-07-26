ندب أحمد إبراهيم وكيلا لوزارة التموين بالإسكندرية

أجرى الدكتور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تغييرات بين مديريتي التموين بالجيزة والإسكندرية.

وقرر الوزير ندب أحمد إبراهيم محمد كامل، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، من المستوى الوظيفي العالي بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، لشغل وظيفة مدير مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية.

ندب على نفس المستوى الوظيفي

وشمل قرار وزير التموين، أن يتم الندب على ذات المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية، وذلك لمدة عام، فضلا عن منح المزايا والبدلات المقررة للوظيفة.

كما شمل قرار الدكتور علي المصيلحي، إلغاء القرار رقم 84 لسنة 2023 والمتضمن ندب أحمد إبراهيم محمد كامل للعمل بديوان عام وزارة التموين.

وجاء نص قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 42 لسنة 1979، كالتالي: