أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي 2023.. الأولى حصلت على 97.94%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي 2023 كشف عنها الأزهر الشريف منذ قليل في بيان رسمي، مشيرا إلى أنه من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية غداً من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن يعقبها عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتيجة، بالإضافة إلى العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي 2023

وأعلن الأزهر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية أدبي 2023، وهم الطالبة ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، في المركز الأول، الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، في المركز الثاني، الطالبة ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46% المركز الثاني مكرر.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وفي السياق نفسه أعلن الأزهر عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 ، للمكفوفين وهم الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، حصلت على المركز الأول، بينما حصل الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.