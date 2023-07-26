نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج، يترقبها الآلاف من الطلاب، خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب إعلان الأزهر الشريف اعتماد النتيجة، غداً الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج، تنشرها «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية في سوهاج الاطلاع علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، فور إعلانها واعتمادها غداً الخميس وذلك من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج

ومن المقرر أنّ يقدم الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، التهنئة للأوائل المحافظة كما يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس في محافظة سوهاج عبر الصفحة الرسمية للمنطقة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكان قد أدى 17 ألفا طالب وطالبة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة سوهاج، الامتحانات بالقسمين العلمي والأدبي داخل 53 لجنة امتحانية في جميع الإدارات الأزهرية بالمحافظة.

سيُعقد غداً، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمر صحفي للأزهر الشريف، وذلك للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023، حيث سيتولى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اعتماد النتائج نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وسيتم تنظيم المركز الإعلامي للأزهر فعاليات المؤتمر الصحفي، كما سيتم بثه مباشرةً على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية في الأقسام العلمية والأدبية وأدبيَّة الكفيفين، بالإضافة إلى النسب العامة للنجاح والنسب لكل قسم، وإحصاءات وأرقام تفصيلية عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام