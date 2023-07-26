إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين بزراعي البحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق « مصر - إسكندرية »الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضرا بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجري الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة 5 أشخاص أمام مدخل أبو حمص، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحديد هوية المصابين واستخراج تقرير الحالة الصحية.