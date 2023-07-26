اقرأ في عدد الوطن غدا.. الغذاء والطاقة أولا في قمة «روسيا - أفريقيا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«روسيا - أفريقيا».. الغذاء والطاقة أولاً

مباحثات مرتقبة بين الرئيسين «السيسى وبوتين» لبحث العلاقات بين «القاهرة وموسكو»

«سان بطرسبرج» تحتضن أعمال المنتدى الاقتصادى والإنسانى بمشاركة مصر و49 دولة

«بوتين»: نولى اهتماماً كبيراً للعمل فى التكنولوجيا والجيولوجيا وقطاع الوقود «اتفاقية الحبوب» على رأس الأجندة.. و18 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا «بيسكوف»: نعرض على القادة جهود روسيا لدعم أسواق الغذاء العالمية

تعاون اقتصادى بين مصر وروسيا و7 مليارات دولار استثمارات متوقع ضخها فى الصناعة

«حليمة»: روسيا تسعى لضم أفريقيا لنظام عالمى متعدد الأطراف ودول القارة ترفض «فاجنر»

دبلوماسيون: القمة تُعقد فى توقيت حساس للغاية.. ومشاركة الرئيس تؤكد فاعلية دور مصر.. وتستهدف تنمية العلاقات بين الطرفين.. ومساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.. و«القاهرة» وقفت على الحياد فى أزمة أوكرانيا

مهمة وطنية لبناء أكبر «توافق سياسى»

«مدبولى» يوجِّه بتوفير التمويل لإنتاج حامض الفوسفوريك بـ«أبوطرطور»

رئيس الوزراء: يلبى احتياجات السوق ويقلل فاتورة استيراده ويوفر فرص عمل

«الحقوق السياسية والمحليات» على رأس مناقشات 30 يوليو.. وتخصيص جلستين لـ«العدالة الاجتماعية»

«عبدالقوى»: سنسعى لتكون كل التوصيات قابلة للتنفيذ و«الكشكى»: «الأمناء» سيرفع الصياغات الأخيرة للرئيس

مباحثات بين مصر والولايات المتحدة لخفض الانبعاثات

نتيجة الثانوية: «كنترولات التعليم» تبدأ مراجعة وتجميع درجات الطلاب

«التعليم العالى»: 103 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بموقع التنسيق

لا وقت للراحة فى القطبين

صفقة جديدة و«كولر» يطالب «الشحات» بتقبل عقوبة النادى

«أوسوريو» يطالب لاعبى الزمالك بالقتال من أجل اللقب العربى ورحيل «جمعة»

صفقة «مبابى» المحتملة تفتح الباب أمام «صلاح» للذهاب لباريس سان جيرمان

الصفحة الثانية

مباحثات مصرية - إيطالية لدعم التعاون فى المجالات الصحية

«المالية»: الإفراج عن بضائع بـ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهراً

«التموين» توقع عقود تشغيل مخابز مع القطاع الخاص بنظام «الانتفاع»

«الصحة»: نسعى لبناء نظام رعاية يعطى الأولوية لعلاج الأمراض والتثقيف الغذائى

حملات رقابية على المخابز المحرّر ضدها مخالفات تموينية وتحصيل الغرامات المستحقة

«التنمية المحلية»: تكثيف حملات النظافة حفاظاً على صحة المواطنين

مصر وصربيا تبحثان سبل الارتقاء بمستويات التعاون الاقتصادى

وزير التجارة والصناعة: 42.5% زيادة فى معدلات التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى

«الخشت»: «القاهرة» توظف إمكانياتها للحفاظ على الهوية المصرية

«الرى»: مشاركة مرتقبة كرئيس لـ«الأمكاو» فى جلسات «العالمى للمياه»

بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية للدول الأفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى

شوقى حجاب يرحل فى هدوء.. وأقاربه: «كان ودوداً ومحبوباً من الجميع»

«سمر»: خلق وعياً كبيراً لدى أجيال من الأطفال تربوا على أعماله.. و«أبوالنجا»: لم يتخلَّ يوماً عن أهالى «المطرية»

الصفحة الثالثة

«روسيا - أفريقيا» الغذاء والطاقة أولاً

«سان بطرسبرج» تحتضن أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى بمشاركة مصر و49 دولة

«القاهرة - موسكو» شراكة سياسية ترتقى للتكامل

الصفحة الرابعة

دبلوماسيون: القمة تُعقد فى توقيت حساس للغاية.. ومشاركة الرئيس تؤكد فاعلية دور مصر

أستاذ علوم سياسية: الجانب الأفريقى الرابح الأكبر لرغبته فى تحويل الأقوال فى أزمة الغذاء فى القارة إلى أفعال

«رخا»: تستهدف تنمية العلاقات ومساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية

«بيومى»: إلغاء اتفاقية تصدير الحبوب يؤثر على بعض الدول.. ولكن لن يؤثر على مصر لوجود بدائل

السفير صلاح حليمة: دول القارة ترفض وجود قوات «فاجنر» على أراضيها.. و«موسكو» وضعت شروطاً للعودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب

نائب رئيس «الشئون الأفريقية»: روسيا تسعى لضم أفريقيا لنظام عالمى متعدد الأطراف

نائب رئيس «الشئون الأفريقية»: روسيا تسعى لضم أفريقيا لنظام عالمى متعدد الأطراف

الصفحة الخامسة

مباحثات مصرية - روسية مرتقبة بين «السيسى وبوتين» على هامش القمة لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية.. والتشاور حول القضايا الدولية

18 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا فى 2022.. و«بيسكوف»: نعرض على القادة جهود روسيا لدعم أسواق الغذاء

«بوتين»: نولى اهتماماً كبيراً للعمل بأفريقيا فى مجالات التكنولوجيا والاستكشاف الجيولوجى وقطاعى الوقود والطاقة

«بركات»: الدول الأفريقية تسعى لإيجاد حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا و«أوشاكوف»: 17 رئيس دولة يحضرون القمة

بهاء محمود: وقوف «القاهرة» على الحياد فى الحرب الأوكرانية عزز وتيرة المشروعات بين البلدين

باحث: العلاقات المصرية الروسية شهدت دفعة قوية فى عهد «السيسى»

«اتفاقية الحبوب والتغيرات المناخية والشراكات الاقتصادية ودعم الدول الأفريقية فى الأمم المتحدة» على رأس المباحثات بين الرئيسين

الصفحة السادسة

«المرأة تقود للتنفيذيات».. «الوطنية للتدريب» تختتم المقابلات الشخصية لأولى دفعات البرنامج

«رشا»: الاختبار يتم بشفافية دون استثناء لأى فئة.. ولمن لم يحالفهن الحظ: لديكن فرصة فى برامج أخرى

«كجوك»: يستهدف تأهيل قيادات فى القطاعين العام والخاص.. وأسلوب التقييم سيسفر عن اختيار الأفضل

عضو أمناء «الوطنية للتدريب»: فخور بالمستوى المتميز للمتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

«العربية لحقوق الإنسان»: نستهدف تجاوز الأزمة المصيرية للسودان والوصول إلى المرحلة الانتقالية.. ووقف النزاع المسلح.. وترسيخ النظام الديمقراطى

«شلبى»: المنظمة تبذل جهداً كبيراً للتهدئة وتدعم الانتقال السلمى والمستدام للسلطة فى السودان.. و«شيحا»: الدولة تحتاج إلى التكاتف

«حياة كريمة» تطلق حملة تبرع لتسقيف منازل الأكثر احتياجاً: «عشان نحميهم من الحر»

من منزل بلا سقف لبيت آدمى.. «المبادرة الرئاسية» تساند «جميلة»: «سترونى أنا وابنى.. ومش عايزة حاجه تانى من الدنيا»

الصفحة السابعة

الحوار الوطني مهمة وطنية لبناء أكبر «توافق سياسى»

بدء مناقشة «النظام الانتخابى».. و«الأمناء» يعلن جدول الأسبوع الخامس

الحقوق السياسية والمحليات والنقابات على رأس مناقشات 30 يوليو.. وجلستان لـ«العدالة الاجتماعية»

مناقشات «المحور المجتمعى» تبدأ 3 أغسطس بمشكلات ما بعد الطلاق والصناعات الثقافية

«الكشكى»: «الأمناء» سيرفع الصياغات الأخيرة للرئيس.. وهناك توافقات ومساحات مشتركة فى النقاش

أحزاب وسياسيون: «القائمة المطلقة» تعبر عن طوائف الشعب.. ولا يمكن الطعن عليها

المطالبون بـ«النسبية»: تضمن وصول القيادات الحزبية صاحبة الكفاءة إلى البرلمان

«صلاح»: تحقق العدالة للمرأة والشباب وذوى الإعاقة.. و«جيهان»: تضمن تمثيل جميع الفئات.. و«الهضيبى»: 50% فردى و50% مطلقة

«التجمع»: لا تهدر أصوات الناخبين.. وتضمن تمثيل القوائم الأخرى وفقاً لعدد الأصوات.. و«المصريين الأحرار»: تساعد على تقوية الأحزاب

«مطر»: تسهم فى استقرار البرلمان و«الخولى»: تحقّق أهداف الدستور

«المصرى الديمقراطى»: نموذج يمثل نظاماً أكثر عدالة ويعبر بصورة أفضل عن الشعب

الصفحة الثامنة

«الأميرة العربية».. 16 فريقاً فى صراع كروى بالبطولة العربية.. 4 لقاءات اليوم وتهديد منافسى الزمالك بالحرمان من قيد الصفقات الجديدة

قاتلوا على اللقب.. رسائل من «أوسوريو» للاعبى الزمالك.. ورحيل عبدالله جمعة

الكبار يعودون.. صفقة جديدة فى الطريق للأهلى ومطالبة «الشحات» بتقبُّل العقوبة

الطريق إلى باريس.. صفقة «مبابى» المحتملة تفتح الباب أمام «صلاح» للذهاب لـ«باريس».. ومخاوف داخل ليفربول