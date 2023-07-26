أمين الفتوى لـ قناة الناس: لا يجوز إلزام الفتاة بارتداء الحجاب قبل البلوغ

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طفلة عمرها 11 عاما، حول السن الشرعى لارتداء الحجاب.

الحجاب يفرض على الفتاة في هذه الحالة

وأضاف «كمال»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء، أنَّ المرأة ترتدي الحجاب ويكون فرضاً عليها إذا وصلت سن البلوغ، وهو نزول الحيض، محذرا من إجبار الآباء لبناتهم على ارتداء الحجاب، قبل هذا السن.

حكم ارتداء الحجاب للفتاة الصغيرة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لا يجب على الفتاة ارتداء الحجاب قبل الوصول مرحلة البلوغ، فى الواقع بعض الآباء والأمهات بيجبر البنات على لبس الحجاب قبل سن البلوغ، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذى جعل الحجاب عند سن معين، مينفعش أب يجى باللإلزام والجبر والعنف والقسوة لا يجوز لكن بالترغيب يجوز».