مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. «حافظ» يُجبر طفلة على ارتداء الحجاب

أصيبت روبي، التي تُجسد دور صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، بحالة صدمة شديدة، بعدما علمت بوجود محمد محمود عبد العزيز «حافظ» في إدارة ملفات المدرسة الموجودة بالقرية، حيث اكتشفت سوء الأوضاع على مختلف الأصعدة.

وخلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10، فوجئت روبي بقرار محمد محمود عبد العزيز، بإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب، دون الاعتبار لأي شيء آخر، حيث جمع مشهد بين روبي وطفلة صغيرة، تهوى رسم الشخصيات، إذ سألتها «صفية» عن اسمها، لتفاجأ بأنها طفلة مسيحية.

الطفلة تترك روبي بمفردها داخل المدرسة

وأبدت روبي، دهشتها، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10، بسبب ارتداء الطفلة الحجاب، رغم أنها ليست مُسلمة، لترد عليها بأن محمد محمود عبد العزيز، ألزمها بارتدائه، وحذر والدها بتعنيفه حال عدم التزام ابنته به، لكن الطفلة تقطع حديثها فجأة وتهرب إلى فصلها، وتترك روبي بمفردها، وذلك لتخوفها من وصول الأمر إلى «حافظ».

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة يوميًا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما يُعرض الساعة الثانية والنصف صباحًا، وكذلك الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي.