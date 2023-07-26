شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات اليومية، استقرارا ملحوظا في مقابل الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث لأسعار العملات على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع، و30.75 للشراء.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر: 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 34.11 للبيع، و33.94 للشراء.

سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر: 34.11 للبيع، و33.94 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 39.80 للبيع، و39.59 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في بنك مصر: 39.80 للبيع، و39.59 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر: 8.22 للبيع، و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في بنك مصر: 8.39 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري: 100.53 للبيع، و99.60 للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك مصر: 100.60 للبيع، و100.27 للشراء.