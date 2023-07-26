سعر اليورو في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، استقراراً ملحوظاً بمختلف البنوك المصرية، حيث سجل في بنك مصر 34.11 جنيه للبيع، و33.94 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات: 34.26 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.11 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 33.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.11 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 33.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.22 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.22 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.23 جنيه للبيع.

السعر اليوم بنهاية التعاملات: 34.05 جنيه للشراء.