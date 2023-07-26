الثانية على الثانوية الأزهرية أدبي: مصدقتش مكالمة الإمام الأكبر وافتكرتها مقلب

تحدثت الطالبة حبيبة حمدي عبدالرحمن، بمعهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، والثانية على الثانوية الأزهرية أدبي 2023 على مستوى الجمهورية بمجموع 97.46%، عن كواليس حديث الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر معها أثناء تهنئتها بنجاحها وتفوقها وحصولها على المركز الثاني ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، وكشفت عن أنها لم تصدق الخبر، وظنت أنه «مقلب» من والدها حينما أخبرها بأن شيخ الأزهر يريد أن يبارك لها عبر الهاتف.

الثانية على الثانوية الأزهرية أدبي 2023

وقالت حبيبة، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «جاء لأبي اتصال من شيخ الأزهر يبلغه خلاله بأني حصلت على المركز الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي 2023، وافتكرته بيهزر مكنتش مستوعبة وبدأت أستوعب دلوقتي».

وعن شعورها أثناء حديث شيخ الأزهر معها وتفاصيل ما دار في المكالمة قالت: «كبيرة اوي بالنسبة لي إن شيخ الأزهر يكلمني، قالي مبروك وقال اسمي ومعهدي ومجموعي وبارك لأبي وأمي وكانت كبيرة جدا وهتفضل متسجلة لأنها تجربة عظيمة».وعن الكلية التي تنتوي أن تلتحق بها الثانية على الثانوية الأزهرية أدبي 2023 قالت: «لم اتخذ قرارا لأن هناك كليات جيدة كثير وأفكر في الالتحاق بكلية لغات وترجمة».

بينما قال والدها حمدي عبد الرحمن، إنه يعمل محاسبا، موضحا أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اتصل به هاتفيا وقال: «ألف مبروك بنتك طلعت الثانية على الجمهورية، ثم أعطيت حبيبة التليفوني، وافتكرتني بعمل مقلب فيها»، وحينما تحدث معها شيخ الأزهر قال لها: «بالأمارة إنتي في معهد فتيات طلائع الأزهر في جسر السويس فقالت نعم».

وعن طريقة مذاكرتها كشف والد الطالبة صاحبة المركز الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي 2023 قائلا: «أخدت الموضوع بجد من أول يوم، وذاكرت مع نفسها وراحت المدرسة واصرت على أن تحصل الدروس وتذاكر في البيت، مكانتش بتاخد دروس خصوصية وكملت المدرسة في البيت مع الكتب الخارجية، مكانتش بتسيب مادة إلا وتتابع كتبها الخارجية والمراجعات والملازم، كما كانت تذاكر أكثر من 15 ساعة يوميا».

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

وفي وقت سابق أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023، وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتعلن غدا الخميس نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بعد أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالنيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.