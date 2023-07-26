الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين 2023: نفسي أبقى دكتورة جامعية

قالت الطالبة ياسمين عبد الفتاح جلال النجار، الأولى على الشهادة الثانوية الأزهرية أدبي مكفوفين 2023، إنها مقيدة بمعهد قرية اكوه الحصة، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، واستقبلت خبر النتيجة بكل فرح وسرور.

نتيجة الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين 2023

أوضحت الأولى الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين 2023 في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تأتي استكمالاً للمراكز المتقدمة التي حصدتها في الشهادة الإعدادية والابتدائية، وأن والدها هو من أخبرها بالنتيجة.

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين 2023

وأشارت الطالبة ياسمين عبد الفتاح: «عمري ما حسيت إني كفيفة، أنا عندي عزيمة وإصرار وإرادة عشان أحقق هدفي.. وأتمنى أن أصبح أستاذ دكتور في كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة»، موضحة أنها كانت تعتمد على أصدقائها في الذهاب للمعهد أو الدروس.

أما عن أوقات المذاكرة تقول الطالبة ياسمين عبد الفتاح أنها كانت تبدأ يومها بعد صلاة الفجر«كان أحسن وقت المعلومة بتثبت فيه».

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين 2023

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لأسرتها لأنهم كانوا خير داعم، وسند، وأنها تمنت أن ترى هذا اليوم وأن تشاهد الفرحة على وجه أسرتها ووالدها.

قال عبد الفتاح النجار، والد الطالبة ياسمين، الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي للمكفوفين، إنه يمتلك سيارة ويعمل سائق عليها، ولدية من الأبناء 3 من بينهم ياسمين وهي أكبرهم، مشيراً في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فوجئ اليوم باتصال تليفوني من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ليقدم له التهنئة، ويخبره بأن نجلته حصدت المركز الأول.

وأضاف: «كنت في شغلي ورن جرس الهاتف لتأتي المفاجئة من شيخ الأزهر.. وبقيت مش عارف أرد»، بهذه الكلمات استكمل والد الطالبة حديثه، بأن عيناه فاضت بالبكاء وسجد لله شكراً فرحة بهذا الخبر، وتمني أن يكون في ذلك التوقيت وسط عائلته في المنزل.

توقع أسرة الطالبة

وتوقع والد الطالبة ياسمين، أن تكون ابنته ضمن الأوائل في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لأنها مجتهدة ومتفوقة، وحفظت القرآن الكريم عن ظهر قلب، وحصلت على الإجازة وهي في الصف السادس الابتدائي، « ي كانت بصيرتها في القلب مش في العين».