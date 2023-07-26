أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية.. رابط الاستعلام عنها

أعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وكانت لمحافظة الدقهلية نصيب من الأوائل في الشعبة العلمية، ومن المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية غدا في مؤتمر صحفي.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية

وأوضح المركز الإعلامي حصول الطالبة آية ‏محمد عجور، من معهد فتيات أويش الحجر بمحافظة الدقهلية المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية بنسبة 90.16%.

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية هنأ من خلالها أوائل الثانوية ‏الأزهرية بتفوقهم، مقدما خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز أبنائهم ومساعدتهم على ‏التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، وتمنى لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.‏

موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالدقهلية

ويترقب الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة الدقهلية بعد الإعلان عنها غدا الخميس، ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط هنا.