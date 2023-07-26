الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي 2023: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا والقرآن سر تفوقي

أعرب الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعة، بمعهد أبو مندور الثانوي الأزهري بنين، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بحصده المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية «القسم الأدبي - مكفوفين» بمجموع 581 أي بنسبة 92.22%.

«جمعة» يتحدى إعاقته البصرية وحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية

وقال «جمعة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ فوزه بالمركز الثاني هو وسام كبير على صدره، مشيراً إلى أنّه تحدي إعاقته البصرية وحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، متقدماً خالص الشكر إلى والديه ومُعلميه ومشايخه على جهودهم المبذولة معه حتى حصده هذا المركز المتقدم.

الثاني على الثانوية الأزهرية أدبي 2023: كنت بذاكر 8 ساعات

وأوضح «جمعة»، إنّه كان يذاكر بواقع من 7 إلى 8 ساعات يومياً وكان يستعين بفيديوهات اليوتيوب في عملية المذكراة بجانب الكُتب المطبوعة بطريقة برايل والتسجيلات الصوتية، لافتاً إلى أنّه كان يراجع القرآن الكريم بواقع 6 أجزاء يومياً بجانب المذاكرة، معتبراً القرآن الكريم سر نجاحه وتفوقه.

المركز الثاني على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم

وأكد «جمعة»، أنّه ينوي الالتحاق بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لحُبه للغات والترجمة، متمنياً أنّ يكون من المتفوقين في المرحلة الجامعية، منوهاً أنّه سبق وأنّ حصل على المركز الثاني على مستوى العالم فى حفظ القرآن الكريم عام 2016، وجرى تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبرع بجزء من جائزته لصندوق «تحيا مصر» وقتها.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنياً لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غداً الخميس

ومن المقرر أنّ يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غداً الخميس، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل النتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ويُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.