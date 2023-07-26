بالأسماء.. «السياحة» تشارك في 45 معرضا خلال موسم 2023-2024

أعلنت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، قائمة 45 معرضا ستشارك بها خلال الموسم 2023-2024، وذلك بمختلف قارات العالم.

ووفقا لما أعلنته الهيئة، فإنها ستبدأ مشاركتها خلال الموسم السياحي الجاري بمعرض «iTB CHina»، والذي سيقام بمدينة شنغهاي الصينية في سبتمبر المقبل، وستشارك خلاله أيضا في معرض «leisure-russia» في روسيا، ومعرض «توب ريسا» بفرنسا، وجميع هذه المعارض تقام خلال سبتمبر 2023.

المعارض السياحية خلال أكتوبر

وتشارك هيئة تنشيط السياحة خلال شهر أكتوبر المقبل بمعرض «Eudi show-Bergamo-italy» بإيطاليا، ومعرض «كواليتى فاير» بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك، ومعرض «جاتا اكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية، ومعرض «ايمكس فاير» بولاية لاس فيجاس الأمريكية، وأيضا معرض «تي تي جي ريميني» بإيطاليا، وأيضا معرض «اي جي تي ام» في البرتغال.

وخلال شهر نوفمبر المقبل تشارك الهيئة بمعرض «تي سي لايبزخ» بألمانيا، ومعرض «كوتوم» بالصين، ومعرض «دبليو تي ام» بالعاصمة البريطانية لندن، ومعرض «تي تي دبليو» ببولندا، ومعرض «اي بي تي إم» في إسبانيا.

وتشارك الهيئة خلال شهر ديسمبر المقبل بمعرض «مؤتمر الاستوا» السنوي، والذى سيقام بولاية سان دياجو الأمريكية.

المعارض السياحية خلال عام 2024

وتستهل هيئة تنشيط السياحة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، مشاركتها بالمعارض السياحية الدولية خلال عام 2024 بالمشاركة في عدد من المعارض خلال شهر يناير المقبل، ومنها معرض «سي ام تي شتوتجارت» في ألمانيا، ومعرض «متاكا -هليسنكي» في فنلندا، ومعرض «الفيتور» بإسبانيا، ومعرض «بووت - دسلدورف» في ألمانيا.

وستشارك الهيئة خلال شهر فبراير المقبل بمعرض «ferie for alle-herning» في الدنمارك، ومعرض «او تي ام - مومباي» بالهند، ومعرض جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية، ومعرض «فيسبو -زيورخ» بسويسرا، ومعرض «هوليداي وورلد -براجو» بجمهورية التشيك، ومعرض «إف .آر.اي.اي- ميونخ» بألمانيا، ومعرض «اوستاذاس بودابست» بالمجر، ومعرض «ايميت -اسطنبول» بتركيا، ومعرض «بيت- ميلان» بإيطاليا.

فيما تستهل الهيئة مشاركتها خلال شهر مارس 2024بالمشاركة بمعرض «ديكمسان« بالسويد،ومعرض «بى تى ال - ليسبون« بالبرتغال،ومعرض «اى .تى.بى- برلين« بالمانيا،ومعرض «فيرين-ميسى«المقام بفيينا،ومعرض «مييت«المقام بموسكو«.

وتشارك الهيئة خلال شهر أبريل 2024 بمعرض «دبليو لاتين أمريكا» بمدينة ساوبولو البرازيلية، ومعرض «ترافل اند فاكشن شو»، ومعرض «سي أي تي إف» بمدينة سيول الكورية.

وتختتم الهيئة مشاركتها خلال الموسم السياحي 2023- 2024 بالمشاركة في 8 معارض سياحية خلال شهر مايو المقبل، تبدأها بالمشاركة بمعرض «ملتقى سوق السفر العربي» في دبى، ومعرض «إيمكس» بألمانيا، ومعرضالرياض بالسعودية، ومعرض «اي تي بي آسيا» في سنغافورا، ومعرض «vakantiebeurs» بهولندا، فضلا عن 3 معارض سياحية ببلجيكا وفرنسا وهولندا خلال هذا الشهر.