 كيف تطلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك والرسوم المطلوبة؟

أتاحت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري عبر وسائل مختلفة وبجودة عالية تيسير وتبسيطًا على المواطن، الذي يرغب في استخراج أي مستند رسمي عن طريق سيارات التوثيق المتنقلة فى كل محافظات الجمهورية، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» كيف تطلب سيارة الشهر العقارى المتنقلة إلى منزلك والرسوم المطلوبة.

كيف تطلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك؟

الكثير من الأشخاص اللذين يرغبون في استخراج وثائق خاصة بالشهر العقاري تساءلوا عن كيفية طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة إلى منزلك، ففي الوقت الحالي يمكن طلب السيارات المتنقلة عبر الخط الساخن رقم 15999 ودعوتها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر كما يمكن إحضارها عبر الخط رقم 01555559875 وتصل تكلفة انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه أو العمل بمبلغ 1500 جنيه.

أماكن تواجد سيارات الشهر العقاري

وبحسب ما أعلنته وزارة الشهر العقاري في بيان لها في وقت سابق عن أماكن تواجد السيارات فإنه توجد سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشارع رمسيس، كما توجد سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس، وتوجد أيضًا سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية، بالإضافة أمام محكمة الأسرة بالمنصورة، وسيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، و7 سيارات لمحافظة القاهرة، و4 سيارات لمحافظة الجيزة، و4 سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان في محافظة الشرقية، وسيارتان في محافظة مطروح.