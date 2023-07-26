حمزة نمرة يطلق أغنيتي «غروب» و«إسكندرية» من ألبومه الجديد

أطلق الفنان حمزة نمرة أغنيتي غروب وإسكندرية من ألبومه الغنائي الجديد «رايق»، وذلك دفعة واحدة عبر مختلف المنصات الرقمية واليوتيوب.

تفاصيل أغاني حمزة نمرة

ويستمر نمرة في إشباع رغبات جمهوره بأغانيه الجديدة عبر إطلاق ثاني وثالث أغاني ألبوم رايق، الذي قرر إطلاق أغيناته أسبوعيًا بواقع أغنية أو أغنيتين في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تجربة تسويقية غير مألوفة في الوسط الفني المصري.

وقرر حمزة نمرة تجسيد حبه لموطنه الإسكندرية، عبر أغنية خاصة جدًا وشخصية بالنسبة إليه ضمها إلى أغنيات الألبوم وتحمل اسم «إسكندرية»، كما يقدم توليفة عاطفية بمزيج من الهدوء والإحساس والرومانسية في الأغنية الثانية «غروب»، التي أطلقها بشكل فيديو كليب يظهر خلاله وهو يعزف البيانو.

ألبوم حمزة نمرة الجديد

وتعقب أغنيتي «غروب» و«إسكندرية» النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى أولى أغنيات الألبوم «رايق»، والتي تم إطلاقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان وحصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

كما كشف حمزة نمرة لجمهوره تفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم وميعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية إذ يضم 13 أغنية، من بينها مرايات ورياح الحياة بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.