كل ما تريد معرفته عن شهادة إدخار البنك العربي الأفريقي.. العائد 40% مقدماً

طرح البنك العربي الأفريقي مؤخراً شهادة إدخار ذات عائد 40% مدفوع مقدماً، بعملة الجنيه المصري، وتصل مدة هذه الشهادة الإدخارية إلى 3 سنوات، وتستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول شهادة الإدخار التي طرحها البنك العربي الأفريقي، حسب ما أعلنه البنك رسمياً.

معلومات عن شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدماً

- اسم الشهادة: شهادات الإدخار ذات العائد المدفوع مقدماً طرحها البنك العربي الأفريقي.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- نسبة فائدة شهادة الإدخار: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.

- العملة في الشهادة: الجنيه المصري.

- دورية صرف عائد شهادة الإدخار: يتم صرف العائد كاملاً مع بداية ربط الشهادة.

- العملاء: الشهادة متاحة للأفراد فقط.

- الحد الأدنى لإصدار شهادة الإدخار: قيمة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

- الحد الأقصى للشهادة: بدون حد أقصى.

حالات كسر شهادة الإدخار

غير متاح كسر شهادة الإدخار قبل مرور فترة الـ6 أشهر الأولى من تاريخ ربط الشهادة، على أن يكون معدل الخصم من قيمة الفائدة التي تم إضافتها مقدماً:

- السنة الأولى، وبعد مرور 6 شهور: خصم 95% من قيمة الفائدة.

- السنه الثانية: يتم خصم نسبة 63% من قيمة الفائدة.

- السنه الثالثة: يتم خصم نسبة 28% من قيمة الفائدة.

استرداد شهادة الإدخار

- استردا شهادة الإدخار الجزئي: غير متاح.

- تجديد الشهادة التلقائي بعد نهاية مدتها: غير متاح.