البنك العربي الإفريقي يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد يقترب من 19%

تحتدم المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، عبر طرح منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع، وخاصة شهادات الادخار، بعد أسابيع من وقف طرح شهادتي الـ22.5% والـ25% في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، ووقف بيعها بعد ذلك.

ومع قرب استحقاق 750 مليار جنيه، رؤوس أموال شهادة الـ18%، تواصل البنوك المحلية، طرح منتجات بعائد أكبر يقترب من 19%، ومنها أخيراً البنك العربي الإفريقي، الذي أعلن طرح شهادة بعائد 18.75% لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

4 دوريات للصرف

تمنح الشهادة الادخارية الجديدة عائداً بنسبة 17.25% شهرياً، و17.50% كل 3 شهور، وكل 6 شهور 17.75%، على أن يُصرف عائد الـ18.75% لمن يختار دورية الصرف السنوية.

كان البنك المركزي المصري، أعلن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% بداية فبراير الجاري، على نفس مستويات ديسمبر الماضي.

المنافسة تشتد بين البنوك

وانضمت بنوك القطاع الخاص لماراثون الشهادات الادخارية مرتفعة العائد بدءًا من يناير الماضي، بطرح شهادات ذات فائدة مرتفعة.

كانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة الحكومية طرحت شهادتي الـ22.5% والـ25% في شهر يناير الماضي، قبل أن تجمع هذه البنوك الحصيلة المستهدفة من الطرح وتغلق باب الاكتتاب في الشهادتين نهاية الشهر ذاته.