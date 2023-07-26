الأولى على الثانوية الأزهرية علمي 2023: سألتحق بكلية الطب أسوة بأشقائي

أعربت الطالبة أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبو زيادة الثانوي الأزهري، بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها لحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، بمجموع 649 أي بنسبة 99.85%.

كانت تُذاكر حوالي 9 ساعات يومياً

وقالت «السماحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّها كانت تُذاكر حوالي 9 ساعات يومياً، وكانت تجتهد في المذاكرة وتترك التوفيق على الله تعالى، معبرةً عن سعادتها الغامرة بهذا النجاح والتفوق.

وأوضحت «السماحي»، إنّ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هاتف والدها، وأخبره بنجاح ابنته، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية 2023، مؤكدة أنّها لم تكُن تتوقع هذا النجاح والتفوق، وأنّ تكون من أوائل الثانوية الأزهرية 2023، متقدمةً بخالص الشكر إلى والديها ومُعلميها وأشقائها على جهودهم المبذولة معها.

«السماحي»: أمنيتي أداء فريضة الحج العام المقبل بصُحبة والدي ووالدتي

وأشارت «السماحي»، إلى أنّها ستلتحق بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر أسوةً بأشقائها، لافتةً أنّ شقيقها الأكبر خريج كلية الصيدلة ولها شقيقة أخرى طالبة بكلية الصيدلة ولها شقيقة صغيرة في المرحلة الإعدادية، متابعةً: «لدى أمنية واحدة وهي أنّ أودي فريضة الحج العام المقبل مع والدي ووالدتي، على نفقة الأزهر الشريف».

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنياً لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غداً الخميس

ومن المقرر أنّ يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غداً الخميس، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ويُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.